Il Presepe storico della Noga riapre al pubblico

Il Presepe storico della Noga torna visitabile a Villadossola grazie all’iniziativa del Gruppo Feste Noga. L’allestimento sarà aperto al pubblico durante 18 pomeriggi del periodo natalizio, oltre agli orari in cui la chiesa della Beata Vergine del Rosario ospita le celebrazioni liturgiche.

Si tratta di un presepe sette-ottocentesco di straordinario valore storico e artistico, composto da 43 personaggi, 29 animali e 38 accessori, scolpiti in legno policromo con arti snodati e abiti d’epoca. Le statue provengono dall’area bavarese di Berchtesgaden e furono acquistate storicamente a Norimberga da un commerciante villadossolese.

L’opera è articolata in quattro quadri narrativi che scandiscono il periodo di Natale: Avvento, Circoncisione, Adorazione dei Magi e Fuga in Egitto, con l’aggiunta dell’episodio del ragazzo che ruba le mele.

Le statue sono state recentemente sottoposte a un intervento di restauro professionale coordinato dalla docente restauratrice Milena Monti, con la collaborazione della studentessa Lucrezia Beretta dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli – Gruppo Ied di Como. Il lavoro ha confermato l’origine storica delle statue da Norimberga e ha rappresentato un’importante collaborazione tra mondo accademico e territorio.

Resta tuttavia necessario proseguire gli interventi conservativi su scenografie e alcuni elementi strutturali più degradati. L’apertura al pubblico offre l’occasione di ammirare il presepe riportato alla sua bellezza originaria grazie al lavoro di restauratori, studenti e volontari.

Durante i pomeriggi di apertura sarà disponibile anche il volume “Il Presepio della Noga – Edizione integrata” (testi di Gian Franco Bianchetti, fotografie di Mario Pasqualini, La Pagina, 2023) al costo di 20 euro. Il ricavato sarà destinato ai futuri interventi di restauro.

Il Presepe della Noga sarà visitabile nella Chiesa della Noga dalle 15:00 alle 18:00 nei pomeriggi del periodo natalizio, a partire dal 6 dicembre fino al 30 dicembre, includendo le festività e i fine settimana centrali del mese. Le visite proseguiranno anche nei primi giorni di gennaio, dal 3 al 6. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Adriano Sarazzi al 349 819 5565.