I vigili del fuoco hanno festeggiato Santa Barbara FOTO

E’ stato lui, Giulio Contardi, domese, 91 anni, il protagonista della festa di Santa Barbara al distaccamento dei Vigili del fuoco di Domodossola. Dove, giovedì sera, i vigili hanno festeggiano la loro patrona accendendo un albero di Natale realizzato in cima alla torre esterna dove avvengono le esercitazioni.

E’ stato proprio Giulio Contardi ad ‘’accendere’’ l’albergo tra gli applausi dei suoi colleghi che affollavano la caserma domese dove era arrivato anche il comandante provinciale Onofrio Lo Russo, che ha ricordato il ruolo dei vigili del fuoco nell’ambito della Protezione civile italiana. Alla cerimonia, unico amministratore ossolano presente, il sindaco di Villadossola, Bruno Toscani.

L’albergo era rappresentato da una ‘cupola’ realizzata in cima alla torre, cupola addobbata da numerose lampadine che poi Contardi ha acceso.

Fabrizio Mattei, capo del distaccamento domese, ha ricordato come Contardi sia stato tra i primi in Italia a diventare vigile del fuoco. Uniforme che ha indossato durante il servizio militare per poi continuare a prestare la sua attività come volontario proprio al distaccamento ossolano.

Poi, un breve rinfresco con gli auguri di Natale.