Piedimulera, si nomina il nuovo presidente dell'asilo Molteni

Il consiglio comunale di Piedimulera tornerà a riunirsi mercoledì 10 dicembre alle 18.30. La seduta sarà occasione per affrontare temi centrali della vita amministrativa e della comunità.

Sul tavolo ci sono questioni di bilancio e programmazione, con l’approvazione del documento unico di programmazione 2026-2028 e delle aliquote Imu per il prossimo anno, oltre al bilancio di previsione triennale. Non mancheranno argomenti di carattere gestionale, come il rinnovo della convenzione di segreteria comunale con Villadossola, Beura Cardezza, Montescheno e Borgomezzavalle, e la convenzione per la gestione associata dello sportello unico delle attività produttive con Domodossola.

La seduta affronterà anche aspetti legati al territorio e ai servizi: dalla presa d’atto delle fasce di rispetto per la captazione idropotabile del pozzo “Cimitero”, alla permuta di alcune aree, fino alla ricognizione del patrimonio ex ente comunale assistenza. Tra i punti più attesi, la nomina del nuovo presidente dell’asilo Molteni e l’adozione del progetto preliminare di variante urbanistica con avvio della procedura di verifica ambientale (Vas).