Export in calo del 3,1% nel Vco: è il dato peggiore in Piemonte

Nei primi nove mesi del 2025 il valore delle esportazioni dell'Alto Piemonte, l'area che comprende le province di Biella, Novara, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola, ha raggiunto i 9,7 miliardi di euro, registrando una crescita del +3,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato complessivo, tuttavia, deriva da andamenti diversificati a livello settoriale e territoriale. In particolare il tessile e abbigliamento, settore che rappresenta il 30,8% dell'export totale dell'area, segna un incremento del +2,4%. In sostanziale stallo il comparto dei macchinari (+0,5%), che si conferma il secondo settore per valore con il 19,1% del totale, mentre si registra analoga stagnazione (-0,2%) per le sostanze e prodotti chimici, che pesano per il 13% sulle esportazioni complessive. In evidenza i prodotti alimentari e bevande che, con una crescita del +4,6% consolidano il quarto posto nella graduatoria, coprendo il 10,4% del valore dell’export locale.

Osservando i dati relativi alla provincia del Verbano Cusio Ossola, nei primi nove mesi del 2025 si registra un calo dell'export del -3,1%, il dato maggiormente in ribasso a livello regionale. La flessione è diffusa in quasi tutti i comparti, sebbene i principali, come i metalli (+16,8%) e la chimica (+2%), abbiano chiuso il periodo in positivo. Pur ragionando nel caso del Vco su valori assoluti piuttosto bassi, decisamente negativa è stata in questi primi nove mesi la performance dei macchinari (-25%), degli articoli in gomma e plastica (-10,4%) e degli alimentari e bevande (-12,1%). Il mercato dell'Unione Europea (63,3% del totale) registra il -3,8%, mentre appare poco meno marcato il calo dell'export verso i Paesi extra-Ue (-2%). La Svizzera (+3,2%) e la Germania (+1,7%) si confermano i principali mercati, seguiti dalla Francia, in lieve calo (-3,9%).