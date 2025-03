Asl Vco, un nuovo piano sanitario di accoglienza per attirare medici e infermieri

Piano di accoglienza sanitario. È il nuovo progetto messo in campo dall'Asl del Vco per attirare medici, infermieri e personale sanitario nel nostro territorio. Un progetto articolato, ambizioso ma fattibile, che prevede la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la comunità locale. “L'idea - ha spiegato il direttore generale Francesco Cattel - è fare in modo che i professionisti scelgano la nostra Asl per esercitare al meglio la loro professione in un ambiente che favorisce ed incentiva l'inserimento loro e delle persone che li accompagnano nella nuova avventura lavorativa. Per questo stiamo pensando ad una assistenza per la ricerca degli appartamenti da affittare insieme ai comuni, a vantaggi fiscali grazie al Ddl montagna, ad agevolazioni per inserimento dei figli in asili nido e scuole, a servizi specifici pre e post orari di lezione. Ed anche ad una serie di ulteriori incentivi, che potremo avere con specifiche collaborazioni. L'idea è quella di fare rete, con i fatti e non a parole, per attirare i professionisti”.