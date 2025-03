Domodossola conquista due punti preziosi al tie-break contro Parrella Torino

Bella gara quella andata in scena sabato primo marzo al Palaraccagni tra i ragazzi della pediaccop H24 Domo e i giovani del Parrella Torino. Al termine di una battaglia durata quasi 2 h e mezza Domodossola ha avuto la meglio vincendo al tie-break (3 a 2) e guadagnando così due punti preziosi. Che non sarebbe stata una partita facile lo si sapeva fin dall'inizio; Parrella infatti pur essendo una squadra dalla media età giovanissima finora sta ottenendo punti contro squadre blasonate. Domodossola invece non è al top della condizione, soprattutto per quanto riguarda alcuni atleti fondamentali per l'equilibrio della squadra.

Nardin parte nel primo set con Saclusa in regia, opposto Kurochkin, centrali Maiello A. e Sirocchi, schiacciatori De Grandis e Pennati, libero Mancuso. Il set inizia nel peggiore dei modi: i torinesi partono a razzo e Domo in un attimo si ritrova sotto 1 a 7. Lentamente i padroni di casa provano a rifarsi sotto, ma Torino in difesa tiene un livello altissimo e sbaglia poco o niente. Domodossola deve sudare le cosiddette sette camicie per tornare in gara. Il primo vantaggio domese arriva sul 18 a 17. Ma sul finale sono di nuovo gli ospiti ad alzare il ritmo e a chiudere 20 a 25. La "doccia fredda" non spaventa però gli ossolani che fortunatamente tornano in campo determinati e aggressivi. Domo gioca bene e si porta quasi subito in vantaggio. Il set non è mai in discussione e viene chiuso 25 a 15. Il terzo parziale è il più bello: le due squadre si fronteggiano punto su punto per quasi tutto il tempo e alternatamente si portano in vantaggio per poi essere raggiunte dagli avversari. Sul 18 pari entra in campo anche il giovane talentuoso Maiello Samuele che ben si comporta e aiuta i suoi a portarsi nuovamente in vantaggio 22 a 20.

Tuttavia Domo è poco lucido e proprio sul più bello ci mette i soliti errori (che tanto stanno caratterizzando questo periodo della stagione) e spreca 4 palloni regalando ai torinesi il set che si chiude 24 a 26. Altra doccia fredda, ma questa volta Domodossola non rientra in campo con verve del secondo set. L'inerzia è ancora dalla parte degli ospiti. Entrano Boschi in regia, Iaria al centro ed infine anche De Vito come schiacciatore. I cambi aiutando a mischiare un po' le carte e a riaprire il set. Verso la metà Domo aggancia gli avversari e poi li sorpassa chiudendo alla fine 25 a 22. Nel tie-break invece è tutto più semplice: Domodossola è avanti fin dall'inizio (4 a 0) e chiuderà sul 25 a 8 finale.