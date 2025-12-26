Nel Verbano Cusio Ossola gli stranieri sono il 7 per cento della popolazione

A Torino il 16,1% dei residenti è straniero (139.344 persone) e se le italiane e gli italiani diminuiscono di 1565 unità, gli stranieri e straniere aumentano di 3.591, la presenza più elevata dell'ultimo decennio.

E' la fotografia dell'Osservatorio interistituzionale sulle persone straniere 2024 nella città metropolitana torinese, dove la popolazione non italiana residente è di circa 230mila unità, il 10,4% del totale.

Che analizza, al 1 gennaio 2025, anche la situazione nelle altre province piemontesi. Seconda provincia per numero di residenti con cittadinanza straniera è Cuneo che si ferma a 63.873 unità. Seguono per numerosità le province di Alessandria (51.498 persone straniere residenti) e di Novara (40.474 unità).

La provincia che conta meno stranieri è il Verbano-Cusio-Ossola, con 10.686 residenti, pari al 7 per cento dei residenti: 153.201 persone. Gli stranieri sono cresciuti in un anno del 3,2 per cento e negli ultimi 5 anni dell’8,4. L’Osservatorio dice che le persone straniere residenti nel Vco sono 1297 con un’età tra 0 e 14 anni, 8199 tra 15 e 64 anni e 1190 oltre i 65 anni.