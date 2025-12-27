 / Attualità

Attualità | 27 dicembre 2025, 08:00

Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend col sole

Le previsioni meteo per il fine settimana

Torna il sole nel fine settimana. “Un'area di alta pressione si stabilirà tra le Isole Britanniche e l'Europa centrale per tutto il fine settimana, determinando tempo stabile e soleggiato sul Piemonte fino a lunedì. “Nelle ore più fredde dei prossimi giorni – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte -  sarà possibile la formazione di foschie o qualche banco di nebbia in pianura, e le minime torneranno localmente sotto lo zero. In montagna invece le temperature saranno in deciso aumento, con zero termico che si manterrà a circa 3000 m nel fine settimana”.

 

SABATO 27 DICEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo in gran parte sereno. Possibili foschie e locali banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in forte rialzo fino a circa 3000 m a fine giornata. Venti: deboli o moderati orientali sulle Alpi, da nord sull'Appennino con locali rinforzi. Deboli variabili in pianura

 

DOMENICA 28 DICEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo in gran parte sereno. Possibili foschie o banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario a circa 3000 m. Venti: in genere deboli nordorientali

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore