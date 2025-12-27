"Rifiuti abbandonati tra Domo 2 e il fiume Toce"

Un cittadino domese ha denunciato una situazione di degrado ambientale nell’area compresa tra lo scalo ferroviario Domo 2 e il fiume Toce. Secondo quanto segnalato, nella zona sarebbero presenti rifiuti abbandonati da tempo, con il rischio che vengano ulteriormente dispersi nell’ambiente. La segnalazione nasce dalla preoccupazione per l’impatto che tali materiali potrebbero avere sul territorio e dalla speranza che le autorità competenti intervengano per ripristinare il decoro dell’area.