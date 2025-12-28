Innovazione, dalla Regione 5 milioni per cofinanziare progetti di ricerca e sviluppo

Cinque milioni di euro sono stati destinati dalla Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore all’Innovazione Matteo Marnati, all'accordo quadro per l'innovazione, che verrà presto sottoscritto con il ministero dello Sviluppo Economico. Questi gli obiettivi: lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive; l’incremento della competitività e la crescita del sistema produttivo e dell’occupazione; lo sviluppo sostenibile ed il contenimento dei consumi energetici.

Il documento di Strategia di Specializzazione intelligente regionale S3 2021-2027 definisce le priorità e gli ambiti di specializzazione su cui concentrare gli investimenti dei fondi strutturali in materia di ricerca e innovazione. La normativa nazionale, relativa al programma pluriennale d’intervento per lo sviluppo delle attività produttive, con due Decreti ministeriali del maggio 2017 e dell'agosto 2019 ha previsto interventi a sostegno di “Azioni di cofinanziamento di progetti di ricerca e sviluppo e di investimento di significativa rilevanza industriale ed economica” volte alla cooperazione operativa con iniziative, per rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, mediante priorità di investimento, con lo sviluppo di collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo, per attrarre investimenti sul territorio, di rilevanza tecnologica e strategica da parte di importanti soggetti industriali, al fine di mitigare il cosiddetto “fallimento di mercato” (espressione economica che indica come il mercato, lasciato da solo, non riesca a allocare le risorse in modo efficiente e, in sostanza, il sistema dei prezzi e della concorrenza non porti al miglior risultato possibile per la collettività).

«Sono lieto di annunciare l’accordo quadro tra la Regione Piemonte e il ministero dello Sviluppo Economico per l’innovazione – spiega l’assessore all’Innovazione Matteo Marnati -. Si tratta di un passo fondamentale per il futuro economico e tecnologico del Piemonte. Questo accordo, dotato di risorse per 5 milioni di euro, rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro territorio. Con questo strumento, la Regione Piemonte potrà cofinanziare progetti di ricerca e sviluppo presentati da amministrazioni pubbliche, creando sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo per superare il “fallimento di mercato” che spesso ostacola l’innovazione. La nostra Regione dimostra ancora una volta la sua volontà di investire nel futuro, sostenendo la crescita del sistema produttivo e dell’occupazione attraverso interventi mirati che promuovono lo sviluppo sostenibile e l’efficienza energetica. Questo accordo non è solo un finanziamento, ma un impegno concreto per posizionare il Piemonte all’avanguardia dell’innovazione europea».

La concessione delle agevolazioni a favore di progetti di ricerca e sviluppo avviene nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le Amministrazioni pubbliche interessate e con i soggetti proponenti. Le risorse finanziarie rese disponibili (731 milioni di euro), possono essere integrate da ulteriori fondi comunitari, nazionali, regionali e locali.

La Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale, valutato di interesse strategico procedere con la presentazione della manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un accordo quadro, ha comunicato al Ministero la disponibilità di risorse da parte della Regione Piemonte. Potranno essere oggetto del cofinanziamento, nel limite massimo dei 5 milioni di euro previsto dall’accordo, le iniziative ricadenti nei territori della Regione Piemonte, relativamente alle seguenti aree di intervento: automotive e competitività industriale nel settore dei trasporti; materiali avanzati; robotica; semiconduttori; tecnologie quantistiche; reti di telecomunicazione; cavi sottomarini; realtà virtuale e aumentata.

La Regione Piemonte assicurerà il versamento delle risorse a copertura degli interventi che potranno originarsi nell’ambito dello sportello agevolativo, mediante trasferimento in due tranche delle risorse rispondenti al fabbisogno dei progetti ammessi all’agevolazione: 40% entro 60 giorni dall’emanazione dei relativi decreti di concessione del finanziamento, in favore dei progetti di ricerca e sviluppo, e 60% a saldo, a seguito di approvazione del decreto di concessione definitiva delle agevolazioni. Sarà istituito un Comitato Tecnico per il coordinamento e monitoraggio degli interventi, formato da tre membri, di cui due in rappresentanza del ministero dello Sviluppo Economico e uno in rappresentanza della Regione Piemonte, con termine al 31 dicembre 2029, ovvero fino al completamento dei progetti di ricerca e sviluppo e non oltre i termini previsti dalle normative inerenti alle relative fonti di finanziamento.