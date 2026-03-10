Oltre 9 milioni di euro per Laghi e Ossola dai Fondi di sviluppo e coesione

La Giunta della Regione Piemonte ha approvato 24 Accordi di Programma, uno per ciascuna Area territoriale omogenea, che consentiranno di attuare la distribuzione dei Fondi di sviluppo e coesione per un totale di 105 milioni di euro destinati a 805 Comuni piemontesi.

Si tratta di risorse che finanzieranno complessivamente 841 progetti, molti dei quali già avviati o in fase di progettazione, con interventi che spaziano dalla riqualificazione urbana alla mobilità, dall’energia alla cultura, fino ad ambiente, welfare e istruzione.

Per il territorio del Verbano Cusio Ossola i finanziamenti riguardano le aree Laghi e Ossola, per una dotazione complessiva che supera i 9 milioni di euro. Le risorse saranno utilizzate per interventi di valorizzazione del territorio, miglioramento delle infrastrutture pubbliche e riqualificazione di spazi urbani e servizi destinati alle comunità locali.

«Con queste risorse diamo risposte ai territori e finanziamo interventi strategici per le nostre comunità – sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio –. In questi anni abbiamo lavorato per utilizzare al meglio i fondi disponibili, a partire da quelli europei, sostenendo le necessità dei Comuni con progetti costruiti insieme alle amministrazioni locali».

Gli accordi saranno ora sottoscritti con i Comuni beneficiari nel corso di una serie di incontri nei territori piemontesi. Per quanto riguarda il Verbano Cusio Ossola, l’appuntamento è in programma mercoledì 18 marzo alle 11 a Verbania, dove il presidente Cirio e l’assessore regionale ai Fondi di sviluppo e coesione Gian Luca Vignale incontreranno sindaci e amministratori delle aree interessate.