La commedia dell'arte arriva a La Fabbrica con "Arlecchino?"

Giovedì 13 marzo alle 21.00 al teatro La Fabbrica di Villadossola andrà in scena una delle più celebri maschere della commedia dell’arte, Arlecchino, interpretato da Andrea Pennacchi. “Arlecchino?”, scritto e diretto da Marco Baliani per Andrea Pennacchi - attore ma anche drammaturgo, regista teatrale e scrittore - attinge alla tradizione ponendosi però in dialogo con la contemporaneità, attraversando quei territori dello spirito umano che in ogni epoca mostrano le loro eterne contraddizioni. In scena con il protagonista anche Marco Artusi, Marco Celeste Carobene, Miguel Gobbo Diaz, Margherita Mannino, Valerio Mazzucato, Anna Tringali. Le musiche dal vivo sono di Matteo Nicolin e Riccardo Nicolin, la produzione è della compagnia Gli ipocriti Melina Balsamo in coproduzione con il Teatro Stabile del Veneto.

La rassegna del teatro La Fabbrica proseguirà il 26 marzo con “Strappo alla regola”, scritto e diretto da Edoardo Erba, con Maria Amelia Monti e Claudia Gusmano, con inizio alle 21.00. I biglietti degli spettacoli della stagione teatrale 2024/25, organizzati dalla città di Villadossola grazie alla collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo, sono disponibili alla biglietteria del teatro martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e il giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00, oppure acquistabili on line dal sito del teatro La Fabbrica.