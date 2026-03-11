Visite sportive nel Vco: fino a quattro mesi di attesa

Tempi di attesa lunghi e dati incompleti caratterizzano la situazione delle visite mediche sportive nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola. È quanto emerge dal report presentato in IV Commissione regionale su richiesta del vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Domenico Ravetti, esponente del Partito Democratico.

Secondo Ravetti, il documento non consente di avere un quadro chiaro del sistema che dovrebbe garantire ai giovani atleti il certificato medico necessario per l’attività agonistica. In particolare, mancano informazioni fondamentali sul numero delle visite gratuite riservate ai minorenni e alle persone con disabilità.

La normativa prevede che queste visite siano garantite gratuitamente attraverso un percorso attivato dalle società sportive presso le strutture pubbliche delle aziende sanitarie o nelle strutture private convenzionate. Tuttavia, i dati presentati non permettono di capire quante prestazioni siano effettivamente erogate senza costi per le famiglie.

Nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola il report evidenzia inoltre tempi di attesa che possono arrivare fino a quattro mesi per ottenere la visita, un elemento che contribuisce ad alimentare le criticità del sistema.

Alla luce di questo quadro, Ravetti ha annunciato l’avvio di un’attività ispettiva nelle aziende sanitarie piemontesi per acquisire dati completi e verificare il funzionamento del sistema, con particolare attenzione alla tutela dei giovani atleti e al rispetto della gratuità prevista dalla normativa.