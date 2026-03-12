Con Enaip Piemonte 30 borse per tirocini di quattro mesi in Europa con il progetto 'Move'

Un’esperienza professionale all’estero per rafforzare le competenze, migliorare la conoscenza delle lingue e arricchire il proprio curriculum. È l’obiettivo di Move – Mobility Opportunities and Visions for Europe, il progetto promosso da Enaip Piemonte e finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del programma Fse+ 2021-2027.

L’iniziativa mette a disposizione 30 borse di mobilità per svolgere un tirocinio formativo all’estero della durata di 16 settimane, nel periodo compreso tra agosto e dicembre 2026.

Il progetto è rivolto a giovani e adulti tra i 18 e i 35 anni, disoccupati o inoccupati, residenti o domiciliati in Piemonte e disponibili al lavoro. L’esperienza rappresenta un’occasione concreta per acquisire competenze professionali e linguistiche attraverso un periodo di formazione e lavoro in un contesto internazionale.

Le mobilità si svolgeranno in cinque Paesi europei: Francia, Irlanda, Malta, Spagna e Svezia. Per ciascuna destinazione sono previste sei borse. I tirocini saranno attivati in diversi ambiti professionali, tra cui marketing e comunicazione, settore turistico-alberghiero, servizi alla persona, informatica gestionale, commerciale e terzo settore, in coerenza con il percorso formativo o le esperienze dei partecipanti.

La borsa di mobilità copre le principali spese legate all’esperienza, tra cui il viaggio di andata e ritorno, l’alloggio, il vitto in mezza pensione, il tutoraggio in Italia e nel Paese ospitante, il monitoraggio del percorso e la certificazione finale delle competenze acquisite attraverso il documento Europass Mobility.

Un tirocinio internazionale rappresenta un’importante opportunità di crescita personale e professionale. Vivere e lavorare per alcuni mesi in un altro Paese europeo permette infatti di confrontarsi con nuovi contesti professionali, migliorare le competenze linguistiche e sviluppare autonomia, capacità relazionali e adattabilità, competenze sempre più richieste nel mercato del lavoro. Le candidature sono aperte fino al 19 aprile 2026 alle ore 24. Per partecipare è possibile compilare il modulo online disponibile sul sito di Enaip Piemonte.