Masera richiama alla prudenza: “Fuochi d’artificio, serve responsabilità”

In vista dei festeggiamenti di fine anno, il Comune di Masera ha diffuso un avviso rivolto alla popolazione per chiedere un utilizzo responsabile dei giochi pirotecnici. Una comunicazione che nasce dal “crescente fenomeno dell’uso di fuochi d’artificio, petardi e altri manufatti pirotecnici durante i festeggiamenti di fine anno”, come riportato nella nota firmata dal sindaco Norma Angela Bianchi.

L’amministrazione sottolinea i rischi legati a un impiego improprio di botti e artifici: i dispositivi possono infatti rappresentare un grave pericolo per l’incolumità pubblica, provocando danni a persone, animali e beni materiali. Oltre ai rischi diretti, il rumore improvviso e intenso dei petardi può arrecare forte disagio alle persone più fragili e disturbi alla fauna domestica e selvatica.

Per questo si invita la cittadinanza “ad assumere un comportamento responsabile”, rispettando le norme vigenti e limitando l’uso di materiale esplodente nelle aree pubbliche e affollate. Nel comunicato si ricorda inoltre che il Codice penale vieta l’impiego di tali dispositivi in luoghi pubblici e in presenza di altre persone senza le necessarie autorizzazioni.

Il Comune rinnova quindi l’importanza del senso civico da parte di tutti, con l’obiettivo di garantire un clima sereno e sicuro durante i festeggiamenti per il nuovo anno.