Meteo, il 2026 inizia con il bel tempo

Giornate soleggiate e con temperature al di sopra della media per i prossimi giorni di festa. Tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, infatti, si prospetta un Capodanno caratterizzato dal bel tempo su tutto il territorio del Verbano Cusio Ossola. Secondo quanto riportato da Datameteo, la fine del 2025 e l’inizio del 2026 porteranno con se cielo sereno e temperature massime tra i 7 e gli 8 gradi, mentre le minime si aggirano tra 0 e 1. Un peggioramento è atteso, invece, nel fine settimana, con precipitazioni in arrivo tra sabato 3 e domenica 4 gennaio.