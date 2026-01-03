Anche Montecrestese aderisce alla Comunità Energetica delle Valli dell’Ossola

Il consiglio comunale di Montecrestese ha approvato all’unanimità l’adesione del comune alla Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) delle Valli dell’Ossola, un progetto che coinvolge cittadini, imprese ed enti pubblici con l’obiettivo di produrre e condividere energia da fonti rinnovabili.

Le comunità energetiche permettono infatti di autoprodurre e consumare energia pulita, riducendo i costi delle bollette e contribuendo alla sostenibilità ambientale. Secondo le stime, i risparmi per gli aderenti possono variare tra il 10% e il 40%. La Cer delle Valli dell’Ossola, costituita nell’agosto 2025, è un’associazione senza scopo di lucro che punta a generare benefici ambientali, economici e sociali per tutto il territorio. Possono farne parte famiglie, aziende, enti pubblici e associazioni.

Con la delibera approvatane giorni scorsi, il comune di Montecrestese aderisce ufficialmente alla Cer, approvandone lo statuto e i regolamenti. L’amministrazione sottolinea che la partecipazione alla Cer rappresenta un passo importante verso la transizione energetica, con la possibilità di sviluppare nuovi impianti rinnovabili sugli edifici pubblici e di coinvolgere anche i privati.