Dissesto idrogeologico, dalla regione 450mila euro a tre comuni del Vco

Continuano gli investimenti della regione Piemonte per la sicurezza del territorio: con un nuovo provvedimento sono stati assegnati a tre comuni del Verbano Cusio Ossola 450.400 euro per la realizzazione di sei interventi riguardanti la viabilità comunale, la realizzazione di opere di difesa idraulica, il consolidamento di argini e la gestione delle criticità lungo i corsi d’acqua. Lo stanziamento fa parte di un pacchetto di complessivi 85 interventi da effettuare in tutto il Piemonte e finanziati con oltre 5,5 milioni di euro grazie all’utilizzo della legge regionale n.38/78.

I fondi saranno così distribuiti: al comune di Malesco 112.000 euro per il consolidamento della platea a valle della briglia sul torrente Melezzo Occidentale in località Gabbio; al comune di Ornavasso 100.000 euro per il consolidamento della sede stradale di via Al Boden; al comune di Varzo diversi finanziamenti per la sistemazione e il ripristino della funzionalità idraulica del rio delle Canali (60.000 euro), del rio della Madonna (65.000 euro), del rio Blogna (83.500 euro) e il ripristino della viabilità in via Novara e la messa in sicurezza di rii vari (20.000 euro).

“Nel corso del 2025 - ricorda il presidente Alberto Cirio - la regione ha destinato risorse importanti alla tutela del territorio e alla sicurezza delle comunità locali. Il Piemonte è un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e richiede attenzione costante: investire nella prevenzione, nella sicurezza delle strade e degli edifici pubblici significa proteggere i cittadini e sostenere concretamente i comuni”.

Sulla stessa linea l’assessore alla difesa del suolo, opere pubbliche e protezione civile Marco Gabusi, che sottolinea come “la regione sia sempre al fianco degli enti locali, soprattutto di quelli più piccoli, che spesso faticano a reperire risorse per interventi indispensabili. Questi finanziamenti consentono di intervenire tempestivamente su situazioni di criticità, migliorando la sicurezza delle infrastrutture e riducendo il rischio per le persone. Con questo ultimo provvedimento andiamo a soddisfare quasi tutte le richieste pervenute”.