‘’E’ positivo l’andamento della società anche nel 2025. L’impianto idroelettrico per i primi nove mesi dell’anno ha fatturato al Gse (Gestore Servizi Energetici) l’importo di 585.132 euro’’.

Così dice, in consiglio comunale, l’assessore alla finanze Stefano Cittadino nel corso della revisione delle partecipazioni societarie da parte del Comune di Villadossola.

La società di cui parla è la Servizi Ecologici dell’Ossola (Seo) che gestisce impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio del Comune di Pieve Vergonte. Una società interamente partecipata da sei comuni ossolani: Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Beura Cardezza, Vogogna e Villadossola. Con quest’ultimo che detiene il numero di quote più alto: il 45,1 per cento mentre gli altri oscillano tra il 7,7 e 17,4 per cento.

La Seo- amministratore unico è Andrea Bonacci (che è anche titolare di uno studio tecnico a Villadossola) - gestisce un impianto idroelettrico sui rii Arsa, Della Porta e Vallari a Pieve Vergonte, dove ha anche la sede, e impianti di produzione di energia elettrica

‘’L’Amministrazione Comunale – ha spiegato Cittadino - ritiene che la partecipazione nella società Servizi Ecologici dell’Ossola risulti indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Villadossola, anche in considerazione del fatto che, dalla messa in funzione dell’impianto idroelettrico, lo stesso abbia potuto inserire tra le proprie entrate extratributarie notevoli somme alla voce Dividendi Seo”.

La Seo ha chiuso il 2024 con un utile di esercizio di 240.836 euro, al netto di accantonamenti per rinnovo impianti per euro 220.000 euro e imposte correnti per 157.536 euro. Nel 2023 l’utile era stato di 244.875 euro.

Il patrimonio netto della società è di 1.643.039 euro, di cui 118 mila di capitale sociale. L’impianto idroelettrico nel 2024 ha prodotto più di 9 milioni di Kwh per un ricavo complessivo di euro 956.187,00. Ricavi che si sommano ai proventi derivanti dalla vendita dell’energia da fonte fotovoltaica pari a euro 1.872,00.

’’Nel corso dell’anno 2024 la società ha versato ai Comuni soci l’importo complessivo di 603.689 euro, di cui 589.906 a titolo di rimborso rate di un mutuo e 13.783 euro a saldo dividendi dell’anno 2015’’ ha concluso Cittadino.