Presentato a Toceno l’Almanacco Storico Ossolano 2026 FOTO

Un mosaico che ogni anno si arricchisce di un nuovo, prezioso, tassello. E’ stato presentato sabato pomeriggio, alle 17.30 presso la casa parrocchiale di Toceno, l’Almanacco Storico Ossolano 2026.

Una pregevole iniziativa, questa dell'editore di Domodossola Alessandro Grossi, giunta alla sua trentatreesima edizione.Tanti gli approfondimenti anche quest'anno dell'Almanacco: la seconda parte della pubblicazione è dedicata alla Valle Antigorio. Oltre all'editore Grossi, sono intervenuti a Toceno Gian Vittorio Moro e Paolo Crosa Lenz (che fanno parte del comitato di redazione dell'Almanacco), Mariavittoria Gennari e Giacomo Bonzani.