Weekend sugli sci: sconto per le donne alla Piana di Vigezzo l'8 marzo

Si continua a sciare in Ossola e anche questo fine settimana, grazie alla neve ancora abbondante, le stazioni saranno aperte per accogliere gli appassionati. In particolare sabato 8 marzo si prospetta una giornata spettacolare dal punto di vista metereologico: tanto sole, poco vento e temperature miti, l'ideale per trascorrere la giornata in montagna sciando, passeggiando o ciaspolando.

Solo per sabato 8 marzo alla Piana di Vigezzo sarà attiva una promozione speciale riservata alle donne: per loro infatti lo skipass sarà scontato a 15 euro. Tante le piste aperte: pista Baby, stradina principianti, Canalone, Boschetto, Fraschella, Trubbio, Baita Rosa, Cima 2 e Gabun. A Formazza aperte la seggiovia Sagersboden, lo skilift Valdo e il Kids Park Principianti Si scia a Domobianca con tutte le piste aperte tranne il muro Torcelli.

A Macugnaga si scia al Belvedere: aperte seggiovia Pecetto - Burki (1° tronco) con la pista principale “D - Fontanone”, pista blu , lo skilift Burki III - Pista "E - Prato", il Campo scuola Pecetto con due tappeti, la seggiovia Burki - Belvedere ( 2° tronco ) con pista "C- Belvedere " e pista "B-Rouonograbe" piste rossa Al Monte Moro invece al momento l’unica pista aperta continua ad essere la San Pietro. Il fondo roccioso della zona necessita di un buon strato di neve, solitamente garantito dalle precipitazioni autunnali che però quest’anno non sono state abbondanti.

A San Domenico Ski tante le piste aperte, ben 16 su 17. Per quanto riguarda il fondo, ancora aperte l'anello di Santa Maria Maggiore, l'anello alla Piana di Vigezzo, la pista in Val Loana, quelle di Macugnaga, Devero, Riale e Formazza. Si consiglia sempre di controllare i siti internet delle singole stazioni per verificare eventuali aggiornamenti sullo stato apertura degli impianti e delle piste.