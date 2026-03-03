"Dar vita alla vita": una serata musicale per celebrare la giornata della donna

In occasione della giornata internazionale della donna, la Pro Loco di Domodossola organizza un appuntamento musicale dal titolo “Dar vita alla vita”, in programma domenica 8 marzo alle 21.00 nell’auditorium delle scuole medie Floreanini.

Protagonisti della serata tre grandi nomi della musica locale e non solo: Lorenzo Blardone al pianoforte, Michele Guaglio al basso e footdrums e Giulia Sallustio alla voce. L’ospite d’onore sarà Cristina Zambonini, presidente e co-fondatrice di Cuori 3.0, associazione benefica nata per sensibilizzare sul tema della donazione di organi e tessuti e per supportare i centri trapianto e i pazienti cardo-trapiantati.