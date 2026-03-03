A Santa Maria Maggiore una mostra dedicata alla principessa Sissi

In occasione della giornata internazionale della donna, a partire da domenica 8 marzo la Casa del Profumo Feminis Farina di Santa Maria Maggiore ospita una nuova mostra dal titolo "Tra Corone e Colonie: il profumo preferito dalla triste principessa Sissi", dedicata all’imperatrice d’Austria. L’8 marzo l’ingresso è gratuito per tutte le donne.

Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come principessa Sissi, è stata imperatrice d’Austria dal 1854 fino alla sua morte nel 1898. È conosciuta in tutto il mondo grazie alla presenza del suo personaggio nella cultura di massa, simbolo di bellezza, eleganza e portamento, associati al suo elevato status sociale e alla sua romantica relazione con Francesco Giuseppe d’Austria, il suo sposo. Tuttavia, nel caso di Sissi molto spesso lo stereotipo e il romanzo hanno preso il sopravvento sul racconto fedele della vita di Elisabetta di Baviera, finendo per creare una realtà fittizia differente da quella storica, che racconta di una figura femminile molto più complessa e articolata di quella conosciuta al pubblico.

Ciò che in molti non sanno è che la principessa Sissi era un’estimatrice dell’Acqua di Colonia originale Farina 1709, creata dal profumiere Giovanni Maria Farina, originario di Santa Maria Maggiore, come “evoluzione” dell’essenza lenitiva Aqua mirabilis inventata dal concittadino Giovanni Paolo Feminis.

La mostra “Tra Corone e Colonie” rimarrà poi visitabile fino al 21 marzo, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.