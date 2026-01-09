Frattura in maggioranza: Impegno Civico per Domodossola sostiene Virgili e Capristo

I consiglieri comunali di Domodossola Simone Racco e Marco Bossi hanno diffuso una nota congiunta all’indomani della spaccatura all’interno della maggioranza, con l’annuncio da parte dei consiglieri Alberto Virgili e Domenico Capristo della costituzione di un nuovo gruppo consiliare autonomo, "Partecipazione Attiva". La stessa decisione presa nei mesi scorsi dagli stessi Racco e Bossi, che avevano lasciato la maggioranza per fondare Impegno Civico per Domodossola.

“Esprimiamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà ai colleghi Virgili e Capristo - dichiarano Racco e Bossi - per la coraggiosa decisione di abbandonare il gruppo consiliare "Lucio Pizzi Sindaco" e costituire una nuova formazione autonoma. Poco meno di un anno fa affrontammo un simile percorso. Consapevoli di aver perseguito tutte le strade del normale dialogo interno ad una maggioranza, prendemmo atto che non esistevano più i presupposti per un percorso comune. Entrambi auspicavamo, per il bene della città, che la nostra decisione spingesse il sindaco e il suo unico consigliere (che diventano due ma solo in rare occasioni) a rivedere nel breve termine le fallimentari strategie degli ultimi tre anni. Strategie che hanno portato Domodossola ad un isolamento politico e ad uno stallo amministrativo preoccupanti e non più occultabili. Dalle dichiarazioni dei colleghi Virgili e Capristo rileviamo come in questi mesi nulla è cambiato se non addirittura peggiorato”.

“Confidando - proseguono i consiglieri di Impegno Civico - nel fatto che l'attuale modus operandi del sindaco non possa trovare una "stampella" politica, magari da parte di quei partiti, di destra e sinistra, prima denigrati e poi “sedotti e abbandonati”, come per altro recentemente accaduto alle elezioni provinciali, e sperando invece che altri colleghi del gruppo di maggioranza trovino il coraggio di alzare la testa. Impegno Civico per Domodossola auspica che la nascita di questo nuovo gruppo consiliare possa rappresentare un’opportunità di rilancio della centralità del consiglio comunale, unica strada per una svolta significativa della vita amministrativa della città. Solo attraverso il ritorno al dialogo, alla trasparenza e alla condivisione delle scelte politiche e amministrative fondamentali - concludono - sarà possibile uscire dal grigiore nel quale, la storia ce lo insegna, "l'uomo solo al comando" conduce sempre il suo gregge!”.