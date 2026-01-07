Domodossola, scossa in consiglio: Virgili e Capristo costituiscono il nuovo gruppo "Partecipazione attiva"

I consiglieri comunali di Domodossola Alberto Virgili e Domenico Capristo annunciano, tramite una nota presentata al sindaco Lucio Pizzi e agli altri consiglieri, l’intenzione di costituire un nuovo gruppo politico, “Partecipazione attiva”, segnando di fatto una frattura con la maggioranza (entrambi facevano parte della lista Lucio Pizzi Sindaco). Di seguito il testo della nota, nella quale spiegano le proprie motivazioni:

"I sottoscritti consiglieri comunali annunciano la costituzione di un nuovo gruppo politico all'interno del consiglio comunale di Domodossola. La decisione nasce da una riflessione profonda e responsabile suł metodo di amministrare adottato dall'attuale maggioranza, che da sempre ha ignorato principi di confronto, collegialità e partecipazione democratica. Tutte le scelte amministrative, infatti, sono state assunte da un numero ristretto di persone, escludendo di fatto i consiglieri comunali di maggioranza, quali rappresentanti eletti dal popolo. In un comune come quello di Domodossola, riteniamo che l'amministrazione debba fondarsi sul dialogo, sull'ascolto dei territori e sul coinvolgimento reale dei consiglieri e dei cittadini, e non su decisioni calate dall'alto da poche figure. Il nuovo gruppo politico nasce con l'obiettivo di riportare al centro il confronto democratico, lavorando nell'interesse esclusivo della comunità. Continueremo a svolgere il nostro ruolo con senso di responsabilità, spirito costruttivo e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini, valutando ogni proposta amministrativa nel merito e senza pregiudizi. Questa scelta non è dettata da ambizioni personali, ma dalla volontà di restituire dignità al ruolo del consiglio comunale e di offrire alla città un'alternativa credibile, aperta e partecipata. Il gruppo sarà denominato "Partecipazione Attiva" con capogruppo il dottor AlbertoVirgili”.