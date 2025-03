Inizia la Quaresima: incontri e riflessioni per i fedeli nella parrocchia domese

Con il mercoledì delle Ceneri, che quest'anno cade il 5 marzo, inizia la Quaresima. Per questo periodo che precede la Pasqua, la parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso di Domodossola invita i fedeli a seguire un cammino di catechesi quaresimale che come proposto dalla diocesi ha per titolo “Ancorati nell'amore”.

Il mercoledì delle Ceneri sarà celebrata la messa e imposizioni delle ceneri alle 7.15 al Santuario della Madonna della Neve, alle 9.00, alle 15.30 e alle 18.30 in Collegiata. Alle 20.45 al Santuario della Madonna della Neve vi sarà la venerazione della Croce con imposizione delle ceneri. Sempre mercoledì 5 marzo la parrocchia invita ad una cena di digiuno a base di riso in bianco, pane e acqua alle 19.30 all'oratorio del Sacro Cuore. Il ricavato della cena sarà devoluto alla Caritas parrocchiale.

La cena di digiuno sarà poi riproposta ogni venerdì prima degli incontri di preghiera e riflessione sui vangeli delle domeniche di Quaresima che si terranno in oratorio alle 20.45. Le date degli incontri sono: il 14 marzo, il 21 marzo, il 28 marzo il 4 aprile e l'11 aprile.

Ogni domenica di Quaresima vi sarà una raccolta di generi alimentari per famiglie in difficoltà: il 9 marzo pasta e riso, il 16 marzo olio, il 23 marzo tonno e carne in scatola, il 30 marzo legumi in scatola, il 6 aprile zucchero, caffè e tè, il 13 aprile passata di pomodoro e infine il 20 aprile biscotti. Gli alimenti saranno raccolti sabato e domenica prima della messa. Ogni venerdì di Quaresima in Collegiata alle 15.30 si terrà la via Crucis.