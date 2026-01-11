Ospedale nuovo: il problema non è dove si realizzerà, ma se lo si farà!

Sembra il gioco dell’Oca, perché ogni tanto si torna alla casella di partenza. E la casella di partenza è ancora Piedimulera.

Oltre vent’anni di attesa per tornare all'area per la quale già c’era il progetto. Era il 2000, il noto architetto Renzo Piano ed il medico Umberto Veronesi (che era ministro della sanità del governo Amato), avevano contribuito ad avviare il progetto dell'ospedale nuovo che poi si è dissolto nel nulla. Anzi, nei meandri della politica reginale e del Vco, dove si co,battà anche una battaglia elettorale.

Il progetto Piedimulera garantiva 459 posti letto posti letto per una struttura sanitaria che doveva occupare un’area calpestabile di quasi 60 mila metri quadri. Costo dell'opera, allora, circa 100 milioni di euro. Per avviare i progetti ne vennero spesi subito 200 mila.

Poi, la storia (o meglio politica) ha detto diversamente e l’ospedale è rimasto una chimera, tra polemiche e contrasti! Ma soprattutto con i residenti del Vco costretti ad emigrare in caso di problemi seri alla salute!

Ora, da Torino, l’annuncio (per alcuni non una sorpresa....) che si farà a Piedimulera.

Il nodo, visto il passato, non è dove si farà.... ma se lo si farà!