Non è ancora passata una settimana dall’annuncio e nel mondo della politica siamo già in piena bagarre!

Era il 10 febbraio e la Regione annunciava: ‘’L’ospedale nuovo si farà a Piedimulera’’.

Da allora ad oggi chi ha ‘sfogliato’ le nostre testate ha letto tutto e il contrario di tutto.

Posizioni contro l’ospedale unico e posizioni contro l’ospedale unico a Piedimulera. Poi c’è chi dice che era ora di decidere ma si morde la lingua per non aver avuto l’ospedale nel suo territorio.

C’è chi invece lo vorrebbe nella sua città e chi sostiene vadano salvati i due nosocomi esistenti di Domodossola e Verbania. Ma anche chi non si esprime ma sposta l’attenzione sulla medicina territoriale. E infine chi attacca il Politecnico per lo studio fatto.

Vero è che la discussione è democrazia, ma ad oggi più che discussione pare esserci solo polemica. Insomma, niente di nuovo sotto il cielo della politica, nonostante il tema sanità sa di vitale importanza.

Tant’è che verrebbe da dire: se questa è una Provincia!