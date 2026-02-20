 / Controluce

Anas, una telenovela lunga 15 anni per il paravalanghe delle Roccette

Lo scorso 23 gennaio a Tecnoparco sfilata di politici e tecnici che hanno promesso, ancora una volta, la soluzione dei problemi viari dell'alta Formazza, una situazione che si trascina da troppo tempo

Era il 23 gennaio quando a Tecnoparco assistevamo alla solita passerella della politica. Un incontro sui problemi della viabilità nel Vco con Regione Piemonte, Provincia, Anas.

Lunedì scorso, però,  è stata nuovamente chiusa la strada che sale alla Cascata del Toce per il pericolo di valanghe. In una zona, le Roccette, per la quale da almeno 15 anni Formazza chiede venga realizzato un paravalanghe.

Nella riunione a Tecnoparco il sindaco Bruna Papa ha saputo che Anas metterà il progetto per la messa in sicurezza della statale nell’elenco delle opere da realizzare nel prossimo quinquennio. Le domande ad Anas sono ovvie: aspetteremo ancora 5 anni? E nei 15 anni precedenti cosa è stato fatto?

Renato Balducci

