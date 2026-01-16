Cirio: "Il Piemonte si conferma territorio attrattivo e competitivo"

I dati diffusi dalla Camera di commercio di Torino e da Unioncamere Piemonte sulle multinazionali estere confermano la solidità del sistema economico piemontese e la capacità del territorio di attrarre investimenti. In Piemonte sono presenti 1.300 imprese a controllo estero, con 5.680 localizzazioni e oltre 183 mila addetti, numeri che raccontano un tessuto produttivo radicato e in crescita.

Secondo l’indagine 2025, il quadro è particolarmente positivo: il 76% delle imprese intende confermare la propria presenza in regione, mentre un ulteriore 15% prevede di rafforzarla. Un segnale di fiducia che si accompagna anche a trend incoraggianti su fatturato e investimenti, in miglioramento tra il 2024 e il 2025.

"I dati diffusi ci restituiscono l’immagine di un Piemonte credibile, competitivo e capace di attrarre e trattenere investimenti internazionali" sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano. "Il fatto che oltre nove imprese su dieci confermino o rafforzino la propria presenza è un risultato che nasce da un lavoro costante su infrastrutture, capitale umano, qualità dei servizi e collaborazione istituzionale".

Cirio e Tronzano evidenziano inoltre la strategia regionale, orientata non solo ad attirare nuovi insediamenti ma a garantire continuità e sviluppo nel tempo. "Abbiamo scelto di investire con decisione sull’attrazione e sul supporto continuativo alle imprese, passando da una logica di insediamento a una di consolidamento" spiegano, ricordando anche il progetto Piemonte Invest, lanciato a fine 2024 per mettere a sistema strumenti e competenze dedicate agli investitori esteri e alle aziende già operative sul territorio.

Un percorso che, secondo la Regione, sta dando risultati concreti: fare del Piemonte un luogo dove le imprese possono investire, crescere e creare valore nel lungo periodo.