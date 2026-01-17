Si è insediato in Regione il nuovo Tavolo dello Sport

Nei giorni scorsi al Grattacielo Piemonte si è insediato il nuovo Tavolo dello Sport della Regione Piemonte, convocato dall’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni. L’incontro ha segnato anche l’ingresso ufficiale dei componenti di nuova nomina all’interno dell’organismo consultivo istituito nel gennaio 2023 per supportare le politiche regionali in materia di promozione sportiva e impiantistica.

«Il Tavolo dello Sport riunisce i massimi rappresentanti a livello regionale di comitati, federazioni e organizzazioni sportive insieme ai rappresentanti degli Enti Locali – ha spiegato Bongioanni –. È una sede di consultazione e di ascolto fondamentale per predisporre insieme le politiche sportive, perché in esso si raccolgono le indicazioni tanto del mondo organizzativo dello sport quanto del territorio. Un contributo essenziale per disegnare il Piemonte sportivo dei prossimi anni».

L’assessore ha inoltre annunciato che proprio con il nuovo Tavolo verrà predisposto il Programma regionale pluriennale 2026-2028 relativo agli interventi di promozione e impiantistica sportiva, che sarà poi sottoposto all’approvazione del Consiglio regionale.

All’incontro, insieme all’assessore Bongioanni e ai dirigenti del Settore Sport della Regione, hanno partecipato i componenti designati per la nuova composizione del Tavolo: Stefano Mossino (Coni), Silvia Bruno (Cip), Marco Mannucci (Federazioni sportive), Gianfranco Porqueddu (Discipline sportive associate), Maria Teresa Alfano (Enti di promozione sportiva), Nicholas Padalino (Anci), Franca Biglio (Anpci – Associazione Piccoli Comuni), Matteo Cavallone (Ali). Fanno parte del Tavolo anche Roberto Colombero (Uncem), assente all’incontro, e il rappresentante Upi – Unione Province Italiane, in attesa di nomina.

«Le loro indicazioni – ha sottolineato Bongioanni – saranno preziose per condividere priorità, criteri e linee di intervento che confluiranno nella nuova programmazione e che tradurremo nelle misure e nei bandi regionali, dall’impiantistica agli eventi fino allo sport di base. L’obiettivo è avvicinare sempre più persone allo sport e ai suoi valori, offrendo strutture efficienti, sicure, accessibili e moderne, diffuse sul territorio. Garantire il miglior accesso possibile allo sport significa lavorare insieme per una società migliore».