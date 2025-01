Con il Cai un corso di autosoccorso in valanga

La scuola intersezionale di escursionismo Est Monte Rosa organizza un corso di autosoccorso in valanga, un appuntamento fondamentale per tutti coloro che frequentano la montagna in inverno: escursionisti in ambiente innevato, ciaspolatori e scialpinisti. Questo corso specialistico fornisce le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per affrontare con consapevolezza i rischi legati alle valanghe e agire tempestivamente in caso di emergenza.

Due gli appuntamenti: il 21 gennaio una lezione teorica, che si svolge online, dedicata all’analisi dei bollettini valanghe, alla comprensione della scala europea del pericolo valanghe e alle strategie di riduzione del rischio. Verranno approfondite anche le tecniche di autosoccorso e l’utilizzo corretto di strumenti fondamentali come Artva, pala e sonda. Il 25 gennaio, invece, un’esercitazione pratica in ambiente innevato con simulazioni di ricerca di travolti da valanga, dall'aggancio del primo segnale alla localizzazione precisa, gestione di più sepolti e tecniche di sondaggio e scavo.

Sapere interpretare correttamente i bollettini valanghe è cruciale per pianificare in sicurezza le proprie uscite. La conoscenza dei segnali di pericolo e delle dinamiche delle valanghe, unita all’adozione di strategie di riduzione del rischio, può prevenire situazioni critiche. Tuttavia, in caso di incidente, la rapidità e l’efficacia nell’uso del kit di autosoccorso sono determinanti per salvare vite umane. Il corso offre un addestramento completo su questi strumenti, con esercitazioni realistiche che rafforzano la prontezza operativa.

Equipaggiamento richiesto: ciaspole e dotazione completa Artva, pala e sonda. Per chi ne fosse sprovvisto, verrà fornito un kit per le esercitazioni. Il costo è di 20 euro. È necessaria l’iscrizione inviando i propri dati all’indirizzo massimiliano.manciucca@gmail.com, segnalando eventuale necessità del kit di sicurezza.