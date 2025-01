Coppa Piemonte, in campo per le semifinali di 2a e 3a Categoria

Di nuovo in campo domenica per la Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria: dopo i verdetti della fase a gironi scaturiti domenica scorsa, va in scena il penultimo atto della competizione a livello provinciale, con la disputa delle due semifinali.

Sul sintetico “Ghidini” di Verbania Suna la favorita Esio, vincitrice del girone A, riceve l’Armeno, vincitrice del girone C.

Al “Comunale” di Crevoladossola si contenderanno un posto per la finalissima le due formazioni ossolane Crevolese e Fomarco, in un match dal pronostico incerto. I gialloblù hanno vinto il girone B a punteggio pieno, il Fomarco è passato come migliore seconda, dopo avere chiuso a pari punti con l’Esio nel girone A.

Le due semifinali si giocheranno in gara secca domenica alle ore 14.30. Al termine dei novanta minuti, in caso di parità, si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore, senza disputare i tempi supplementari.