Nallo (Italia Viva): “Scontro Lega-FdI sulla sanità nel Vco, la maggioranza ammette il proprio fallimento”

"L'attacco frontale del segretario della Lega Montani all'Assessore Riboldi certifica che il centrodestra è nel caos totale. Lo scontro tra alleati si sta consumando sulla pelle dei cittadini del VCO". Così la consigliera regionale Vittoria Nallo (Italia Viva, Lista Stati Uniti d'Europa per il Piemonte).

"È grave che una forza di governo metta in discussione il progetto dell'ospedale unico, che proprio per colpa del centrodestra e della Lega è stato rimandato così a lungo. Ma è sul futuro dell'ospedale unico che bisogna fare chiarezza: basta perdere tempo. La priorità assoluta è far partire subito il cantiere perché i cittadini non possono aspettare un altro decennio per colpa delle faide interne al centrodestra", conclude Nallo.