''Cava Fontana Verde, dopo sette anni ancora nessun esito''

Il gruppo consiliare di Villadossola Uniti per Villa ha presentato un’interrogazione al sindaco Toscani in merito alla chiusura della Cava Fontana Verde.

“Mentre si avvicina la data del settimo anniversario (sette anni!) della deliberazione di presa d’atto della chiusura della Cava Fontana Verde da parte dell’amministrazione comunale di Villadossola, - i legge nell’interrogazione della minoranza - si rammenta che sono passati altri 6 mesi dall’ultima risposta del sindaco all’ennesima Interrogazione inviata dal gruppo consiliare Uniti per Villa, inerente i lavori di messa in sicurezza della cava. Al termine dell’ultima risposta del sindaco - proseguono - veniva rammentato l’iter perseguito e si affermava: ”… La terza seduta della Conferenza dei Servizi, con valore decisorio, si è svolta il giorno 2 luglio 2025 e si è proceduto a: valutare la completezza e congruità delle integrazioni; esprimere parere definitivo, con eventuali prescrizioni da parte degli enti; rilasciare o rigettare il provvedimento finale autorizzativo. Siamo in attesa di conoscerne l’esito”. È chiedere troppo se anche la cittadinanza e il gruppo consiliare Uniti per Villa vorrebbero “…conoscerne l’esito”?”.