Terza Categoria, domenica l’atteso derby ossolano Pregliese - Montecrestese

Regna l’equilibrio nel campionato di Terza Categoria, con ben sei squadre in piena lotta per conquistare la vittoria finale e i quattro piazzamenti playoff. Mancano cinque giornate al termine del campionato, e i punti in palio si fanno sempre più pesanti per le “sei sorelle” San Maurizio, Montecrestese, Mergozzese, Virtus Crusinallo, Armeno e Pregliese.

Ci sono poi partite che valgono doppio, perché oltre ad essere scontri diretti per la classifica, sono anche derby molto sentiti, tra compagini che giocano e si allenano a pochi chilometri di distanza: è il caso di Pregliese-Montecrestese, sfida in programma domenica al “Terzi” di Piedimulera, a causa dell’indisponibilità del campo di Crevoladossola.

Il presidente della Pregliese, Roberto Rossari, presenta così la gara: “Peccato non poter giocare sul nostro campo: purtroppo la Crevolese, che gestisce la struttura, ci ha detto che è impegnato con le partite delle giovanili. Spero che ci sia comunque molta gente e che sia una partita bella e corretta, è un derby molto sentito e vale tanto anche per la classifica”.

Voi avete iniziato benissimo il campionato, poi una flessione nella parte centrale, e adesso tre vittorie consecutive: “Sì, abbiamo passato un periodo difficile, anche l’assenza del nostro bomber Piroia ha inciso sui risultati, ma ora ci siamo ripresi e vogliamo giocarcela fino in fondo. L’obiettivo è sempre vincere il campionato, se non fosse possibile cercheremo di salire attraverso i playoff: vogliamo fortemente la Seconda Categoria”.

Nelle ultime cinque gare, per voi ci saranno tre scontri diretti:

“Siamo pronti, vogliamo concludere al meglio questa stagione, e centrare i nostri obiettivi. Devo ringraziare il nostro mister Gianni Lipari e tutto lo staff per il lavoro che stanno facendo, insieme a loro stiamo già iniziando a parlare della prossima stagione, ma adesso siamo concentrati al massimo su queste ultime partite decisive”.

Tra le altre partite in programma domenica, spicca lo scontro diretto tra Virtus Crusinallo e San Maurizio, un’altra sfida che potrà dire molto sul futuro di questo campionato.

Tutte le partite di domenica:

Armeno - Meina; Virtus Crusinallo - San Maurizio; Pregliese - Montecrestese; Libertas Vaprio - Oleggio Castello; Mergozzese - Soccer Gattico Veruno; Verbania Olympia - Valsessera