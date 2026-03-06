Malesco, incontro pubblico sul referendum sulla giustizia: questa sera il dibattito “Le ragioni del No”

Si terrà questa sera, venerdì 6 marzo, alle ore 20.45 nella sala cinema comunale di Malesco, l’incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. La serata, dal titolo “Le ragioni del No”, sarà un momento di confronto e approfondimento sui contenuti della consultazione referendaria.

L’iniziativa è promossa dal Comitato “Società civile per il No al referendum costituzionale” – Gruppo Ossola e vedrà la partecipazione di diversi relatori impegnati nel dibattito pubblico sul tema della riforma della giustizia.

Ad aprire gli interventi saranno gli avvocati Maria Grazia Medali, penalista e sindaco del Comune di Pieve Vergonte, e Patrich Rabaini, anch’egli avvocato penalista.

Alla serata prenderanno parte anche Davide Mattiello, presidente di Articolo 21 Piemonte, e Marco Caleffi, portavoce del “Comitato per il No”.

A moderare l’incontro sarà Filippo Pirazzi, referente del comitato locale promotore dell’iniziativa. L’appuntamento è aperto al pubblico.