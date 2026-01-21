Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it.
- 202673 Hotel 5* Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito manutenzione e giardinaggio: manutentori, giardinieri, facchini. Contratto 9 mesi con possibile stabilizzazione.
- 202664 Hotel 5* Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito amministrazione: addetti all’amministrazione, contabili, addetti al personale, addetti al controllo di gestione. stabilizzazione.
- 202650 Hotel 5* Luxury di Baveno cerca assistenti bagnanti in possesso di attestazione valida per le aree piscina e lago. Si richiede competenza nelle normali mansioni di assistente bagnanti nonché buona conoscenza della lingua inglese. Contratto a tempo determinato di 9 mesi con possibile stabilizzazione.
- 202645 Hotel 5* Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito accoglienza: receptionist, portieri, governante, camerieri, addetti guardaroba/stireria. Contratto 9 mesi con possibile stabilizzazione.
- 202628 Hotel 5* Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito ristorazione: chef de rang, commis de rang, capi partita, hostess di sala, maitre, pasticceri. Contratto a tempo determinato di 9 mesi con possibile stabilizzazione.
- 202618 Panetteria e bar situato a Verbania cerca un cameriere di sala/bar per accoglienza clienti, servizio ai tavoli, attività di banconista, gestione pagamenti alla cassa. Si richiede esperienza ed autonomia nel lavoro, buon inglese, patente B. Lavoro su due turni 7-13,30/13,30-20.30. RAL intorno ai 1300 euro.
- 135031 Ristorante situato sull’Isola Pescatori cerca impiegata amministrativa: registrazione fatture, gestione ore personale, gestione contatti con agenzie clienti e gruppi vacanze. Conoscenza inglese e possesso patente. Contratto stagionale da marzo a ottobre.
- 135030 Ristorante situato sull’isola Pescatori cerca cuoco addetto alla preparazione dei primi piatti per la stagione 2026. Orario spezzato, contratto da marzo a ottobre, realtà dinamica.
- 135019 Azienda a Masera cerca Magazziniere per gestire ricezione, stoccaggio e distribuzione di materiali e attrezzature di cantiere. Richiesta esperienza in logistica di cantiere, conoscenza dei materiali e dei sistemi gestionali. Patentino per carrelli elevatori preferibile.
- 135018 Azienda con cantiere a Masera cerca Topografo/a per rilievi e tracciamenti su impianti gas esistenti, supportando progettazione e costruzione. Richiesto diploma di Geometra o Laurea in Ingegneria Civile/Geomatica, esperienza in ambito impiantistico e conoscenza di stazione totale, GPS RTK, laser scanner e software CAD.
- 135014 Panetteria a Domodossola cerca aiuto panettiere/pasticcere per supporto nella preparazione di pane e dolci e pulizia del laboratorio. Si richiede passione per il settore, voglia di imparare e disponibilità al lavoro notturno, dalle 22.00 alle 06.00.
- 134985 Ranch a Beura Cardezza cerca operaio part time per pulizia, riordino dei box, cura e manutenzione del verde. Richieste buone condizioni fisiche, assenza di timore dei cavalli e autonomia negli spostamenti. Contratto part time 8.00–12.00 retribuzione 600 euro mensili.
- 134753 Azienda lapidea di Piedimulera, ricerca operaio generico e un operatore CNC. Le figure si occuperanno rispettivamente di attività di manovalanza e della programmazione dei macchinari di taglio. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’indeterminato, con orario full-time e retribuzione commisurata all’esperienza.
- 134711 Studio dentistico di Domodossola cerca addetto/a alla segreteria per accoglienza pazienti, gestione agenda, comunicazioni e pagamenti. Richiesto diploma, ottimo uso PC, tedesco intermedio/avanzato e preferibilmente francese.