Produzione industriale, segnali positivi nel quarto trimestre del 2025

Il dato sulla produzione industriale di novembre consolida la percezione di un quarto trimestre tonico sotto il profilo dell’economia nel complesso e nelle sue diverse componenti. Questo il commento dell’ufficio studi di Confcommercio ai dati diffusi dall’Istat.
Se queste indicazioni - prosegue la nota - troveranno conferma nei dati di contabilità nazionale di prossima pubblicazione, ciò permetterebbe di entrare nel 2026 con un’eredità positiva, favorendo la possibilità di una crescita, nell’anno appena iniziato, prossima all’1%: questo il commento dell’Ufficio Studi di Confcommercio ai dati diffusi oggi dall’Istat. In termini prospettici è importante che la tendenza al ridimensionamento dell’attività industriale si sia arrestata, con un indice che comunque si attesta su valori storicamente esigui. Senza particolare enfasi va segnalata anche la sostanziale diffusione ai diversi segmenti della tendenza al miglioramento, con spunti favorevoli che coinvolgono anche la produzione di beni di consumo. Dato, quest’ultimo, che potrebbe suggerire come i recuperi rilevati a novembre sul versante delle vendite possano rappresentare un affidabile segnale di un miglioramento della domanda delle famiglie.