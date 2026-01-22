Strada (Lega): "Uffici Asl a Piedimulera? Così si impoverisce Omegna"

“Omegna non può permettersi di perdere servizi fondamentali”. È netta la presa di posizione della Lega di Omegna, per voce del segretario cittadino Stefano Strada, dopo le recenti dichiarazioni del sindaco Daniele Berio in merito alla possibile riorganizzazione della sanità provinciale e all’eventuale trasferimento degli uffici amministrativi dell’Asl Vco da Omegna a Piedimulera. “Le parole del sindaco – dichiara Strada – hanno suscitato forte preoccupazione tra molti cittadini omegnesi, che in queste ore mi hanno contattato manifestando stupore e contrarietà. Essere disposti a perdere gli uffici amministrativi di viale Mazzini significa non considerare le difficoltà che ricadrebbero su numerosi dipendenti residenti in città o nelle aree limitrofe, oltre a determinare un evidente impoverimento economico e sociale per Omegna. La Lega – prosegue Strada – stigmatizza con forza queste affermazioni. Omegna e il territorio del Cusio meritano di mantenere e, anzi, implementare i servizi esistenti, non di vederli progressivamente smantellati. Viene, inoltre, spontaneo chiedersi quale sarebbe il reale vantaggio economico di uno spostamento di questo tipo. La nostra posizione – conclude il segretario cittadino della Lega – resta ferma e chiara: mantenimento e potenziamento degli ospedali Castelli e San Biagio; per quanto riguarda l’area del Cusio, il Coq e gli uffici amministrativi dell’Asl Vco non si toccano”.