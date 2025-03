Sciare a Domobianca365 diventa ancora più facile e comodo grazie alla partnership con Decathlon

Sciare a Domobianca365 è ancora più facile e comodo. È infatti già attiva la possibilità di acquistare direttamente al punto vendita Decathlon di Castelletto Ticino (NO) gli skipass per accedere al comprensorio sciistico ossolano. Un'interessante opportunità per gli appassionati di sci delle provincie di Novara e Varese per poter comprare in anticipo il proprio titolo di accesso agli impianti dell'Alpe Lusentino e quindi abbreviare i tempi di arrivo e partenza sugli sci.

Per Domobianca365 si tratta di un'importante partnership con la realtà leader nella vendita di articoli sportivi in Italia che proseguirà anche per la prossima stagione estiva.

“Siamo molto felici di attivare questo nuovo servizio – sono le parole di Federico Sciagata, Direttore di Domobianca365 - per gli appassionati che già ci conoscono e per chi vorrà venire a sciare per la prima volta sulle nostre da qui al termine della stagione invernale. La partnership con Decathlon ci permette di dare nuova visibilità al comprensorio e di farci conoscere in territori a noi vicini dove sono tanti gli appassionati di sci e di montagna”

L’iniziativa rientra fra le attività, come i "Treni delle Neve" di Trenord, che hanno come obiettivo quello di far conoscere e promuovere la località turistica di Domodossola anche al di fuori del VCO e nelle province vicine di Milano, Varese, Como e Novara.

"Decathlon ha come missione aziendale quella di emozionare le persone attraverso le meraviglie dello sport - commenta Federico Zanchin, Key account manager Decathlon Italia – e questa partnership con Domobianca365 va proprio in questa direzione. Vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità di acquistare tutto il necessario per la loro giornata sulla neve in un unico luogo, semplificando la customer experience. Con questa iniziativa, dimostriamo concretamente il nostro impegno a sostenere e valorizzare il territorio attraverso lo sport. "

Grazie a questa ulteriore possibilità gli sciatori potranno vivere un’esperienza ancora più semplice e veloce, organizzando al meglio la propria giornata sulla neve prima ancora di arrivare in montagna.

Gli skipass disponibili presso il punto vendita sono:

- Skipass Adulti Feriali

- Skipass Adulti Festivi

- Skipass Ridotto Feriale

- Skipass Ridotto Festivo

- Skipass Bambini ≤ 5 anni: gratuito

L'appuntamento è quindi sulle piste innevate di Domobianca365 già a partire dal prossimo weekend con impianti aperti dalle 8.30 alle 16.30 fino alla fine per del mese di marzo.