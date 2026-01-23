A Domodossola arriva il van di Adecco, la filiale mobile pronta a presentare le opportunità di lavoro sul territorio

La Val d’Ossola si prepara ad accogliere la prossima tappa nel tour del van 100% elettrico di Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano. Il 28 gennaio, la filiale mobile sosterà in Piazza Matteotti a Domodossola, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra i talenti e le opportunità di una delle principali realtà sul territorio.

Gli esperti di Adecco, presenti all’interno del van, saranno in compagnia di Terme di Crodo, una delle principali imprese della zona. Durante la giornata verrà illustrato l’ampio ventaglio di posizioni aperte in azienda, tra cui quelle di operaio su linee di produzione, magazziniere e responsabile del front office. L’iniziativa punta a offrire inoltre un servizio di consulenza e orientamento personalizzato, supportando i candidati nella valorizzazione delle competenze e costruzione di un Curriculum Vitae digitale.

Coloro che sono interessati a partecipare all’iniziativa possono visitare il van Adecco negli orari indicati di seguito:

· 28 gennaio – Domodossola

o h 9:00–17:30: Piazza Giacomo Matteotti (di fronte alla stazione)

Nelle prossime settimane, il van proseguirà il suo tour con nuove tappe in altre città italiane continuando la sua missione nell’avvicinare i talenti alle migliori opportunità professionali del territorio.