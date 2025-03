Via Valdrè senza linea telefonica e internet da 40 giorni

‘’Siamo sempre muti anche oggi la Tim dice che sono in corso i lavori di ripristino....qui però non si vede nessuno’’. Continua lo sconforto dei residenti di via Valdrè, una via del centro città a Villadossola dove dopo 40 giorni Tim non ha ancora riparatoli il gusto che ha reso muti telefoni e internet. Una situazione da paese del terzo mondo anche perché dice uno dei residenti, ‘’Tim è regolare nel farci pagare la bolletta. Oggi mi hanno addebitato per il secondo mese la fattura di pagamento, ma continuiamo a non avere il servizio’’.

Più volte i residenti della via - che collega via Sempione a via Ceretti e alla stazione ferroviaria - hanno sollecitato la riparazione del guasto, ma il ritornello di Tim è il solito: ‘’Stiamo intervenendo’’.

Una lentezza nell'intervenire che purtroppo in passato si è registrata anche in altre parti dell'Ossola.