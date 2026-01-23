 / Sanità

Sanità | 23 gennaio 2026, 11:40

Sabato l’insediamento del Tavolo tecnico in Provincia

Riboldi e Albertella avviano il gruppo di lavoro su nuovo ospedale, rete ospedaliera, medicina territoriale ed emergenze

Sabato l’insediamento del Tavolo tecnico in Provincia

Sabato 24 gennaio 2026 verrà ufficialmente insediato il Tavolo tecnico di supporto alla redazione del progetto di riorganizzazione della sanità del Verbano Cusio Ossola. All’appuntamento prenderanno parte l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e il presidente della Provincia Giandomenico Albertella, insieme al direttore generale dell’assessorato regionale Antonino Sottile e al direttore generale dell’Asl VCO Francesco Cattel.

Il Tavolo tecnico avrà il compito di affiancare la stesura del progetto che dovrà definire le linee guida del futuro sistema sanitario provinciale, con particolare attenzione al nuovo ospedale generalista e al sistema ospedaliero, alla medicina territoriale e al sistema delle emergenze. Alla riunione parteciperanno anche i rappresentanti dell’Ordine dei medici del VCO, dell’Ordine delle professioni infermieristiche, dei tecnici sanitari delle province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Biella e Vercelli, oltre alla Federazione dei Diritti del Malato.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore