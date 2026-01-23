Sabato l’insediamento del Tavolo tecnico in Provincia

Sabato 24 gennaio 2026 verrà ufficialmente insediato il Tavolo tecnico di supporto alla redazione del progetto di riorganizzazione della sanità del Verbano Cusio Ossola. All’appuntamento prenderanno parte l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e il presidente della Provincia Giandomenico Albertella, insieme al direttore generale dell’assessorato regionale Antonino Sottile e al direttore generale dell’Asl VCO Francesco Cattel.

Il Tavolo tecnico avrà il compito di affiancare la stesura del progetto che dovrà definire le linee guida del futuro sistema sanitario provinciale, con particolare attenzione al nuovo ospedale generalista e al sistema ospedaliero, alla medicina territoriale e al sistema delle emergenze. Alla riunione parteciperanno anche i rappresentanti dell’Ordine dei medici del VCO, dell’Ordine delle professioni infermieristiche, dei tecnici sanitari delle province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Biella e Vercelli, oltre alla Federazione dei Diritti del Malato.