La primavera è in arrivo: temperature sopra la media stagionale nei prossimi mesi

L’inverno sta ormai finendo e la primavera sembra alle porte. Secondo i dati raccolti da Arpa Piemonte, le previsioni a lungo termine indicano che la nuova stagione sarà caratterizzata da temperature superiori alla media, con precipitazioni variabili.

Nel trimestre primaverile sembra infatti persistere sull’Europa centrale un’anomalia positiva di geopotenziale, ossia una configurazione sinottica media in cui prevale l’alta pressione e che dovrebbe garantire tempo prevalentemente stabile sul Piemonte. Il mese di marzo sarà infatti più caldo e asciutto della media. L’anomalia di geopotenziale tende progressivamente ad attenuarsi nei mesi successivi, riducendo l’anomalia positiva di temperatura per i mesi di aprile e maggio e aumentando l’incertezza sulle precipitazioni. Di conseguenza non si escludono periodi più piovosi e temperature nella media stagionale o inferiori. Questa incertezza nelle precipitazioni è legata alla difficoltà tipica dei modelli nel prevedere la transizione dall’inverno alla primavera, specialmente per una regione complessa come il Piemonte, circondata dalle Alpi e vicina al mare.

Considerando che la primavera può essere ancora nevosa in Piemonte, sono state calcolate le mappe di anomalia di neve fresca per i tre prossimi mesi. La tendenza generale, in linea con le previsioni precedenti è di un’anomalia negativa di neve fresca, nonostante la scarsa affidabilità legata alle discrepanze tra i modelli.