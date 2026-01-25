Rc auto, rincari in Piemonte ma il Vco resta tra le province meno colpite

Il 2026 si apre con aumenti dell’Rc auto per migliaia di automobilisti piemontesi, ma il Verbano Cusio Ossola si conferma tra le province meno colpite dai rincari. Secondo l’Osservatorio Rc auto di Facile.it, sono oltre 41.500 gli assicurati piemontesi che, a causa di un sinistro con colpa nel corso del 2025, vedranno peggiorare la propria classe di merito e aumentare il costo della polizza.
Nel VCO, tuttavia, la percentuale di automobilisti che subiranno un peggioramento della classe di merito si ferma allo 0,77%, ben al di sotto della media regionale dell’1,67% e tra le più basse in Piemonte. Un dato che colloca il territorio tra quelli più virtuosi sul fronte della sinistrosità.
Anche sul fronte dei costi, il Verbano Cusio Ossola registra valori contenuti: il premio medio Rc auto a dicembre 2025 è pari a 434,33 euro, uno dei più bassi a livello regionale, seppur in aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Un incremento che si inserisce in un quadro generale di lieve crescita dei prezzi, con il premio medio piemontese attestato a 618 euro (+1,3% su base annua).
Secondo gli analisti, il calo del numero di sinistri con colpa registrato nel 2025 potrebbe favorire una stabilizzazione dei prezzi nel corso dell’anno. A incidere negativamente, però, resta l’aumento dell’imposta sulle garanzie accessorie come assistenza stradale e infortuni del conducente, salita dal 1° gennaio 2026 al 12,5%.