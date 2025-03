La lunga e dura battaglia per il voto alle donne: uno spettacolo teatrale a Ornavasso

Venerdì 14 marzo 2025, alle ore 20:45, il Teatro Comunale di Ornavasso ospiterà lo spettacolo teatrale La lunga e dura battaglia per il voto alle donne, un evento che si inserisce come terza tappa del Festival della Libertà, organizzato dal Raggruppamento Divisioni Patrioti “Alfredo Di Dio” di Busto Arsizio. Questo spettacolo ripercorre un momento cruciale nella storia italiana, quello del raggiungimento del diritto di voto per le donne, un traguardo che ha segnato un passaggio fondamentale verso la parità di diritti in un paese che si stava ricostruendo dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Il racconto prende avvio dalla Giunta Provvisoria di Governo civile di Domodossola, che nel 1944 dimostrò come gli italiani, e le italiane in particolare, avessero la capacità di autogovernarsi, aprendo la strada alla Costituente e alla successiva redazione della Costituzione Italiana. Il teatro di Ornavasso diventerà il palcoscenico di questa riflessione storica, con particolare attenzione alla figura di Gisella Floreanini, la prima donna nominata Commissaria di Governo, un segno premonitore di quel cambiamento che avrebbe visto molte altre donne impegnate nella politica e nella società.

Lo spettacolo, diretto da Patrizia Martini e recitato dalla compagnia La compagnia delle donne – Spi Cgl Novara e Verbano Cusio Ossola, intreccia documentazione storica e giornalistica dell'epoca, portando alla luce le difficoltà affrontate dalle donne nella lotta per ottenere parità di diritti. Con l'accompagnamento di musiche evocative e immagini storiche, lo spettacolo vuole ricordare le Madri Costituenti, quelle figure spesso dimenticate, ma fondamentali nel plasmare l'Italia democratica.

L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Ornavasso, della Fivl, del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, della biblioteca Comunale, del Gruppo Rigaden, di Cgl Novara e Vco, e dell'Isrn. L’ingresso è gratuito, per un’occasione di grande valore culturale e civile, che invita a riflettere sulle radici storiche della nostra democrazia e sui valori espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana.