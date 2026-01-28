La Cinefoto, in viaggio tra Venezia e Sicilia

La Venezia e la Sicilia di Carlo Venturato. Sarà questo il tema della serata di fine gennaio a La Cinefoto di Domodossola. Carlo Venturato, presidente dell’associazione culturale domese, Venerdì 30 Gennaio presenterà nella sede dei fotoamatori ossolani tre viaggi fotografici: "Venezia", la città che non smette mai di stupire; "Sicilia", un racconto fotografico di un breve viaggio lungo la costa meridionale, da Siracusa a Mazara; "Il mare d’inverno", immagini di paesaggi di calma e solitudine.