Preglia, cori in concerto per la Palestina

Il 25 gennaio nella chiesa parrocchiale un appuntamento benefico a sostegno di Emergency, Assopace e Vento di Terra

Nuovo appuntamento promosso dal Comitato Ossola per la Palestina, comitato “Ferma il riarmo” e presidio permanente per la Palestina di Verbania. Domenica 25 gennaio alle 17.30 la chiesa parrocchiale di Preglia ospita un concerto corale per raccogliere fondi che le associazioni del territorio devolveranno a Emergency, Assopace Palestina e Vento di Terra, operanti a Gaza e in Cisgiordania.

Protagonisti del concerto i cori Arsunàcanta, diretto dalla maestra Valentina Volontè, il coro Aurora, diretto dalle maestre Alice Bandini ed Elisa Cogliandro, il coro transculturale Teniamoci Vicini con Astrid Quinrero Reyes e Valentina Volontè e il coro Valgarina di Montecrestese diretto dalla maestra Elisa Cogliandro.

