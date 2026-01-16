Tre nuovi mezzi per Ciss Ossola e Auser grazie alla solidarietà delle aziende locali FOTO E VIDEO

Consegnati oggi nella sede del Consorzio Intercomunale dei servizi sociali dell’Ossola a Domodossola tre mezzi forniti in comodato d'uso gratuito da Pmg Italia grazie alla generosità di una sessantina di ditte ossolane. Si tratta di un Fiat Ducato per l'accompagnamento delle persone disabili e di un Fiat Doblò utile per il trasporto dei generi alimentari che vengono ritirati nei supermercati per il progetto “Invenduto a buon fine”. E di un altro Fiat Doblò che è stato donato all'Auser di Domodossola.

Sia il Fiat Ducato per il trasporto dei disabili che quello donato all'Auser sono stati forniti da Pmg dopo una raccolta fondi condotta dalla società nelle aziende locali; quello invece per il trasporto dei generi alimentari è stato offerto al Ciss direttamente da Pmg.

La cerimonia è avvenuta alla presenza del presidente del Ciss, Giorgio Vanni, della sostituta del direttore Sonia Manini, della presidente dell'Auser Caterina Festa, di don Alessandro Maffioli, della responsabile di zona di Pmg Italia Laura Alessandri; assente a causa di malattia Roberta Etzi di Pmg Italia, che ha fatto da tramite con gli imprenditori locali per la raccolta dei fondi.

I mezzi sono stati dati in uso al Consorzio da Pmg Italia, una società di Bolzano, nell'ambito del progetto mobilità garantita. Dopo la benedizione da parte di don Alessandro sono stati consegnati ai titolari delle ditte che hanno aderito all'iniziativa gli attestati di ringraziamento. E al termine è seguito un aperitivo offerto dai ragazzi del centro diurno Sesamo di Pallanzeno.

“La ditta Pmg – ha detto il presidente del Ciss Giorgio Vanni - da anni collabora con noi raccogliendo la solidarietà di tante ditte del territorio che in questo modo supportano le nostre attività, che spaziano dai centri diurni al centro Raff al centro per l’autismo, fino al servizio per la raccolta delle derrate alimentari con le parrocchie di Domodossola e di Villadossola che poi vengono offerti alle persone bisognose. Gli ossolani rispondono sempre bene a queste iniziative”.

“Sono felice. Anche noi siamo riusciti ad avere questo mezzo. L'Auser - spiega la presidente Caterina Festa - ha 600 associati, facciamo circa 2000 servizi all'anno e percorriamo 180 mila chilometri. Grazie agli sponsor”. Festa ha approfittato dell'occasione per lanciare un appello affinché nuovi volontari entrino a far parte dell’associazione.